Хинц: Виттоцци была просто невероятна!

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Команда в составе Хинц, Денизе Херрман, Арнда Пайффера и Бенедикта Долля завоевала серебро. Золото выиграли норвежцы, бронза досталась итальянцам.



«Лиза Виттоцци была просто невероятна! Меньше 20 секунд на огневом — у меня просто не было шансов с двумя дополнительными патронами! Условия были приемлемыми, я довольна гонкой. Была уверена, что суперскоростная Денизе сможет сократить отставание, которое получилось из-за меня», — приводит слова Хинц Biathlon.com.ua.

Сегодня, 8 марта, в Эстерсунде состоится женская спринтерская гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.