Губерниев: Павлова жаловалась на лыжи? Лучшая смазка – это ноль на рубеже

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» оценил выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Россияне стали четвёртыми, победу одержали норвежцы.

«Я рассчитывал на бронзу ещё до старта. Хочу сказать, что команда не подвела. Нужно было сделать свою работу. Чуть-чуть не хватило Павловой. Даже не чуть-чуть. Когда мы проигрываем минуту на первом этапе, великолепная Юрлова потом отыгрывает половину. Женя стреляла блестяще, но бежала не очень здорово. А вот Катя отыграла 30 секунд у Тириль и Доротеи. На это способен только человек, который готов к чемпионату мира. По Малышко и Логинову – им надо их стрелковые кондиции претворить в жизнь. Тем более что Виндиш давал шанс.



Но мы видим, как много сборных оказалось за бортом. Поэтому я не буду сейчас посыпать голову пеплом. Мы показали весьма достойный результат для начала чемпионата. Я с нетерпением жду спринта. Хочу посмотреть на Юрлову в этой гонке. Конечно, спринт – это не совсем наша история. Но будет хорошее сражение.

Где я жду медалей? Прямо с сегодняшнего дня. А чего откладывать? Я жду медалей в каждой гонке. Иначе какой смысл вообще поддерживать и верить в российский спорт. То же самое касается и спортсменов. Женя Павлова жаловалась на лыжи, но я не сторонник пенять исключительно на сервис. Лучшая смазка – это ноль на рубеже. Потенциал команды очевиден. Мы будем бороться. Я очень верю в эту сборную", — написал Губерниев.

Чемпионат мира завершится 17 марта.