Пайффер: мы были близки к золоту, но Кристиансен не дал шансов Доллю

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Команда в составе Ванессы Хинц, Денизе Херрман, Пайффера и Бенедикта Долля завоевала серебро. Золото выиграли норвежцы, бронза досталась итальянцам.

«У меня были лучшие лыжи, но, конечно, конкурировать с самым быстрым биатлонистом было нелегко, хорошо, что Денизе подтянулась и дала мне возможность стартовать с неплохой позиции. Было сложно держаться за Йоханнесом, но у меня получилось закончить этап с минимальным отставанием. Доволен своим выступлением. Да, мы были близки к золоту, Бени сделал всё, что мог, но Ветле просто не дал ему шансов. Мы рады серебру», — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.

Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира пройдёт женский спринт.

