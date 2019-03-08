Долль: я старался догнать Кристиансена, но стрелок из меня не очень

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Команда в составе Ванессы Хинц, Денизе Херрман, Арнда Пайффера и Бенедикта Долля завоевала серебро. Золото выиграли норвежцы, бронза досталась итальянцам.

«Я стартовал с отличной позиции, у нас было приличное преимущество во времени над преследователями. Перед „стойкой“ я постарался догнать Ветле, но стрелок из меня не очень… Видимо, я не настолько хорош. Слишком много дополнительных патронов!» — приводит слова Долля Biathlon.com.ua.

Сборная России в смешанной эстафете финишировала четвёртой. Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка.