Привалов: на чемпионате мира у меня надежда только на Елисеева и Логинова

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира в Эстерсунде и оценил шансы россиян на медали. В смешанной эстафете Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми.

«Если смотреть на смешанную эстафету, то Малышко проигрывает ходом, Логинов борется более-менее, но лидерам он всё равно проигрывает, а при одинаковой стрельбе всё равно решает ход. Этот чемпионат мира будет для нас тяжёлым, если удача будет на нашей стороне, то что-то мы, может быть, и зацепим. Посмотрите, какие у нас конкуренты: итальянки, Мякяряйнен, Кузьмина — их сложно будет обыграть. У ребят так же: Бё, Кристиансен — очень сильные ребята, Фуркад, думаю, уже подошёл в хорошем состоянии, у итальянцев есть сильные спортсмены — конкуренция будет высокая.



Единственная надежда у меня на Елисеева, если он справится со стрельбой, и Логинова — остальные ходом проигрывают, им сложно бороться за высокие награды на чемпионате мира. Если взять женскую команду, у нас только Юрлова за счёт хорошей стрельбы показала хороший результат, Старых более-менее стреляет, но она ногами не очень бежит. Ещё есть Миронова, она ногами на высоком уровне по сравнению с остальными, но у неё есть проблемы со стрельбой. Но может стрельнуть — в биатлоне бывает такое, она может медаль взять.



Но в любом случае будет накал, повышенная напряжённость, не все лидеры будут выдерживать психологически всю стрельбу, у них тоже будут промахи — вот тут их и нужно будет подлавливать. В биатлоне такая возможность есть. Будем надеяться и болеть за команду, может быть, это поможет, но во всяком случае будет тяжело», — цитирует Привалова ТАСС.

Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира пройдёт женский спринт.