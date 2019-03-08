Вирер: я неплохо справилась на трассе, правда, стрельба не пошла

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Команда в составе Лизы Виттоцци, Вирер, Лукаса Хофера и Доминика Виндиша завоевала бронзу. Победу одержали норвежцы, вторыми стали немцы.

«Этап с Денизе Херрмен и Тириль Экхофф — это, конечно, интересно! Думаю, я неплохо справилась на трассе, правда, стрельба не пошла — такое случается. Ветер поменял направление, поэтому я допустила два промаха на „лёжке“, после чего разволновалась. Но вместе мы здорово справились, и я рада медали», — приводит слова Вирер Biathlon.com.ua.

Сегодня, 8 марта, в Эстерсунде пройдёт женская спринтерская гонка. Чемпионат мира завершится 17 марта.