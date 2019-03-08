Хофер: старался провести хорошую гонку, но всё пошло не по плану

Итальянские биатлонисты Лукас Хофер и Доминик Виндиш прокомментировали выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Команда в составе Лизы Виттоцци, Доротеи Вирер, Хофера и Виндиши завоевала бронзу.

«Наши девушки отлично провели свои этапы! Я старался провести хорошую гонку, но всё пошло не по плану, особенно на „стойке“. Я рисковал и рад, что в конце концов закрыл все мишени», — приводит слова Хофера Biathlon.com.ua.



«Перед последней стрельбой понимал, что у меня есть комфортное преимущество над четвёртым местом, поэтому старался не спеша делать то, что умею, но, конечно, было непросто. Пришлось пройти по краю, и я рад, что мне удалось закрыть последнюю мишень и избежать штрафного круга!» — сказал Виндиш.

Золото выиграли норвежцы, серебро завоевали немцы.