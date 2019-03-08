Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Женщины. Короткая программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Токарева: Юрлова-Перхт просто молодец, она полностью справилась с гонкой

Токарева: Юрлова-Перхт просто молодец, она полностью справилась с гонкой
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Двукратный призёр чемпионатов Европы Анастасия Токарева прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми.

«Мне кажется, наши спортсмены немного не справились со стрельбой. В ситуации, в которой оказалась команда, для борьбы за медаль нужно было стараться закрывать мишени без доппатронов. У нас же их оказалось восемь.

Катя Юрлова-Перхт просто молодец. Она полностью справилась с гонкой. Хорошо смотрелась ходом, чисто стреляла. Соперницы же брали доппатроны, позволяя ей приблизиться. Юрлова-Перхт выполнила свою задачу на сто процентов», — приводит слова Токаревой «Тюменская арена».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии.

У нас всего одна богиня. Как Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира
У сборной России в смешанной эстафете был один блестящий этап. Логинов к нему отношения не имеет. И к медали пока тоже. Смотрите сами.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент