Токарева: Юрлова-Перхт просто молодец, она полностью справилась с гонкой

Двукратный призёр чемпионатов Европы Анастасия Токарева прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми.

«Мне кажется, наши спортсмены немного не справились со стрельбой. В ситуации, в которой оказалась команда, для борьбы за медаль нужно было стараться закрывать мишени без доппатронов. У нас же их оказалось восемь.

Катя Юрлова-Перхт просто молодец. Она полностью справилась с гонкой. Хорошо смотрелась ходом, чисто стреляла. Соперницы же брали доппатроны, позволяя ей приблизиться. Юрлова-Перхт выполнила свою задачу на сто процентов», — приводит слова Токаревой «Тюменская арена».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии.