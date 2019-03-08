Меркушина: в стрельбе мне до Виттоцци ещё нужно дорасти

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Команда в составе Меркушиной, Виты Семеренко, Артёма Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место.

«Этап провела на четыре с плюсом. Всё-таки если бы я немножко не поспешила с первым выстрелом… Не сконцентрировала, не сфокусировала взгляд. Возможно, был бы шанс выйти за спиной у Швеции, немножко было бы легче. Но, с другой стороны, меня обошла Олсбу, и так я немножко за ней держалась.



Лыжи катили неплохо, спасибо смазчикам. Всегда говорю, что в Эстерсунде шведы готовят лыжи лучше, а я имела возможность конкурировать со шведкой, и лыжи у меня были такие же быстрые, как и у неё. По стрельбе — я готовилась к этому, скорость в моём стиле. Конечно, до Виттоцци мне ещё надо подрасти, но я справилась!» — цитирует Меркушину Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии.