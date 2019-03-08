Фуркад: я не понял, что случилось с моей стрельбой

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Команда в составе Анаис Шевалье, Жулии Симон, Симона Детьё и Фуркада финишировала восьмой.

«Я остался доволен работой ног в своей первой гонке после перерыва. Но я не понял, что случилось с моей стрельбой. В любом случае, теперь нужно сосредоточиться на спринте», — приводит слова Фуркада L'Equipe.



Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии, вторыми стал немцы, третьими — итальянцы. Россияне Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми.

Сегодня, 8 марта, в Эстерсунде состоится женский спринт, 9-го — мужской.

