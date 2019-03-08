Норицын: надеюсь, Миронова не будет нервничать и отделять чемпионат мира от КМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о формировании состава на спринт в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция). Участие в гонке примут Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

«При определении состава на спринт учитывались пожелания спортсменок, а также погодные условия, которые повлияли и на расстановку по группам. Надеюсь, что Миронова не будет нервничать и отделять чемпионат мира от Кубка мира. Процесс волнения у неё уже не так выделяется, скорее даже повышенный уровень мобилизации.

Надо учитывать, что те, кто выбрал право стартовать в третьей-четвёртой группе, надеются, что снег будет глянцеваться. А те, кто стартует в первых двух группах, хотят застать жёсткую трассу. Но надо понимать, что перед спринтом прошли тренировки и речи о жёсткой трассе не идёт», — цитирует Норицына сайт «Матч ТВ».

Гонка пройдёт сегодня, 8 марта. Старт будет дан в 18:15 мск.