Пихлер: сборная Швеции показала, что находится в хорошей форме

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал выступление подопечных в смешанной эстафете на чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция). Команда в составе Линн Перссон, Ханны Эберг, Йеспера Нелина и Себастиана Самуэльссона заняла пятое место.

«Я удовлетворён. Это самые сложные соревнования, на которые все сборные выставляют своих лучших спортсменов. Мы показали, что находимся в хорошей форме», — приводит слова Пихлера Expressen.

Золото в смешанной эстафете выиграла сборная Норвегии, серебро завоевали немцы, бронзу — итальянцы. Россияне Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.