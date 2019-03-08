Фигуристка из ОАЭ: не получилось сделать тройной сальхов из-за волнения

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари выразила мнение, что не смогла без ошибок откатать короткую программу из-за волнения. Также спортсменка отметила поддержку болельщиков на Универсиаде в Красноярске.

По итогам короткой программы Лари получила 24,90 балла.

«Это был не лучший мой прокат, но я всегда стараюсь выкладываться больше на соревнованиях. Публика меня поддерживала и очень помогла, особенно после падения. Зрители словно говорили мне продолжать свою программу. На разминке я приземляла тройной сальхов, но на соревнованиях не удалось показать из-за волнения», — цитирует Лари «RT на русском».



В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.