Константинова — 2-я после короткой программы на Универсиаде, Сотскова — 7-я

Японская фигуристка Маи Михара лидирует после короткой программы на Универсиаде в Красноярске. Второе место занимает россиянка Станислава Константинова, третье — японка Хина Такэно.

Ещё одна представительница России Мария Сотскова располагается на седьмой позиции.

Универсиада. Красноярск. Фигурное катание

Женщины. После короткой программы

1. Маи Михара (Япония) — 75,92.

2. Станислава Константинова (Россия) — 70,25.

3. Хина Такэно (Япония) — 67,69...

7. Мария Сотскова (Россия) — 58,43.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют завтра, 9 марта.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 74 медали — 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.