Константинова — 2-я после короткой программы на Универсиаде, Сотскова — 7-я

Японская фигуристка Маи Михара лидирует после короткой программы на Универсиаде в Красноярске. Второе место занимает россиянка Станислава Константинова, третье — японка Хина Такэно.
Ещё одна представительница России Мария Сотскова располагается на седьмой позиции.
Универсиада. Красноярск. Фигурное катание
Женщины. После короткой программы
1. Маи Михара (Япония) — 75,92.
2. Станислава Константинова (Россия) — 70,25.
3. Хина Такэно (Япония) — 67,69...
7. Мария Сотскова (Россия) — 58,43.
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют завтра, 9 марта.
Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 74 медали — 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.
Универсиада-2019. Женщины. Короткая программа
08 марта 2019 года, пятница. 10:00 МСК
1
Маи Михара
Япония75.92
2
Станислава Константинова
Россия70.25
3
Хина Такэно
Япония67.69
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