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Кривко: мы с Алимбековой отравились уже в Эстерсунде

Кривко: мы с Алимбековой отравились уже в Эстерсунде
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала пропуск смешанной эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) из-за болезни. Врачи диагностировали у спортсменки кишечный грипп.

«Мы с Динарой Алимбековой пропустили смешанную эстафету по причине не лучшего самочувствия. Но у нас случилось достаточно банальное пищевое отравление. Да, температура, конечно, поднялась, но не критично и ненадолго. А кроме того, всё случилось здесь, а не в Раубичах на подготовительном сборе.

Отравились ли мы в Эстерсунде? Да, именно так. Совершенно точно, что не дома», — приводит слова Кривко «Sputnik Беларусь».

Победу в смешанной эстафете одержали норвежцы. Сборная Беларуси в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Антона Смольского и Сергея Бочарникова стала 13-й.

У биатлонистки Кривко диагностирован кишечный грипп
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