Стал известен состав сборной России на мужской спринт в рамках ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 9 марта.

На старт выйдут Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, сообщает «Р-Спорт». Гонка начнётся в 18:30 мск.

Сегодня, 8 марта, в Эстерсунде пройдёт женский спринт. Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (25-й), Екатерина Юрлова-Перхт (57-й) и Евгения Павлова (94-й).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.