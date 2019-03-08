Российские кёрлингисты завершили выступления на Универсиаде, уступив Южной Корее

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде Южной Кореи в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 7:9.



В состав сборной России вошли: Денис Исламов, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Николай Чередниченко (запасной).



Кёрлинг. Универсиада-2019. Красноярск

Мужчины. Групповой этап

Южная Корея — Россия – 9:7 (3:0, 0:3, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0, X).



По итогам группового этапа сборная России с тремя победами и шестью поражениями заняла восьмую строчку в турнирной таблице. Таким образом, россияне не сумели пробиться в плей-офф соревнований, что ранее сделала женская сборная по кёрлингу.



Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.

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