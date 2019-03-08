Попова и Мозгов завоевали золото Универсиады в танцах на льду

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов стали чемпионами зимней Универсиады в Красноярске в танцах на льду. Второе место заняли ещё одни россияне – Софья Евдокимова и Егор Базин. Отметим, что произвольный танец выиграли участники чемпионата Европы—2019 Евдокимова и Базин, но по сумме они уступили товарищам по команде менее 2 баллов. Бронзовыми призёрами стали Аделина Галявьева и Луи Торон из Франции.

Ещё одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов после произвольного танца поднялась на пятое место.

Универсиада. Красноярск, Россия

Фигурное катание. Танцы на льду

1. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 183,01.

2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 181,33.

3. Аделина Галявьева/Луи Торон (Франция) – 177,23…

5. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 166,82.