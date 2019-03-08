Т. Бё: поворот в игре «ПСЖ» и «МЮ» — пример того, как важно никогда не сдаваться

Норвежский биатлонист Тарьей Бё считает невероятный поворот во втором матче противостояния «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов ярким примером того, как важно никогда не сдаваться в любом виде спорта.

«Это было потрясающе. Боже мой. Я был фанатом «Юнайтед» всю свою жизнь, но никогда не переживал подобного, когда сэр Алекс Фергюсон был тренером. Тогда казалось, что мы можем выигрывать досрочно практически в каждом противостоянии.

Это яркий пример того, как важно никогда не сдаваться. «Юнайтед» был убит после первой игры с «ПСЖ», никто не думал, что они пройдут дальше. Так и в биатлоне. Всё меняется очень быстро. После каждой стрельбы можно как подняться вверх, так и опуститься вниз. Но даже при плохой стрельбе можно выиграть медаль.

Я очень хорошо подготовлен к чемпионату мира. У меня никогда не было столь успешного выступления на предшествующих первенству планеты соревнованиях. Раньше были тренировки, недомогания. Теперь я добился оптимального результата перед чемпионатом мира и уверен в своей отличной форме.

У каждого из норвежцев есть шанс выиграть золото в спринте, ведь все мы были на подиуме на этапах Кубка мира. А на чемпионате начали с золота в смешанной эстафете. Каждый из нас может бороться за медаль», — приводит слова Бё-старшего TV 2 Sport.