Павлова: ваше дерьмо прошу оставить при себе

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая в данный момент участвует в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), за несколько минут до старта написала пост на своей странице в «Инстаграме».

«Это моя жизнь. Выпускаю в неё только добро и позитив. А ваше дерьмо прошу оставить при себе. PS: без дерьма и жизнь не та», — написала Павлова.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Павловой.

Павлова дебютировала на чемпионате мира в смешанной эстафете. Евгения использовала только один дополнительный патрон, но отстала от соперниц на минуту. В итоге сборная России, за которую также бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, заняла четвёртое место, остановившись в шаге от медалей.