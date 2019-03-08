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Сборная России укрепила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019

Сборная России укрепила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сборная России снова упрочила лидерство в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после восьмого дня соревнований. В активе российских студентов 78 медалей (27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовых).

Второе место, с шестью золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, занимает сборная Южной Кореи. Третьи – швейцарские спортсмены (2, 2, 3).

В седьмой день россияне завоевали семь (4, 3, 0) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали: Бетина Попова и Сергей Мозгов (танцы на льду), Иван Кузнецов (горные лыжи), Никита Автанеев (сноуборд), Александр Терентьев и Христина Мацокина (лыжный спорт).

Кроме того сегодня сборная России обновила рекорд по количеству медалей на зимних Универсиадах.

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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Организаторы реально среагировали на критику. Конечно, Универсиада всё ещё не идеальна, но теперь она стала намного лучше. И вот почему.
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