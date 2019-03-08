Миронова: результатом в спринте расстроена, но настроение нормальное

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). С тремя промахами она показала 31-й результат.



«сегодня не всё получилось на гонке. Я расстроена, но настроение нормальное. Я никак не выделяла этот этап – это такие же соревнования, как и другие. Старалась, но получилось сегодня не всё.



По скорости подошла хорошо, мы готовились в этом направлении. Спасибо и сервисменам – лыжи сегодня работали хорошо. Стрельба? Сегодня менялся ветер, поэтому, думаю, это сыграло свою роль. Нужно будет обсудить этот момент с тренерами.



Публики сегодня было меньше, чем на этапах Кубка мира, но, думаю, народ ещё подтянется. В целом настроение боевое, желание бежать гонку огромное. К сожалению, не получилось показать хороший результат», – передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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