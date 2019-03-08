Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова захватила лидерство после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Загребе (Хорватия). 0,37 балла уступает подруге по команде Александра Трусова, защищающая завоёванный год назад титул.
На третьей позиции располагается Тинь Цуй из США. Она чуть больше балла выигрывает у третьей российской участницы – Ксении Синицыной, заменившей накануне старта соревнований Алёну Косторную.
Произвольную программу девушки покажут завтра, 9 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия
Девушки. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86.
2. Александра Трусова (Россия) – 72,49.
3. Тинь Цуй (США) – 67,69.
4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52.