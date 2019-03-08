Тандреволд: как отпраздную серебро ЧМ? Встречусь с мамой и съем торт

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Не допустив ни единого промаха, она завершила гонку со вторым временем, уступив менее 10 секунд Анастасии Кузьминой из Словакии. Третью позицию заняла немка Лаура Дальмайер.



«Тренеры показали мне на пристрелке, где я ошибалась. И подсказали, на какой установке лучше всего стрелять. Я прислушалась, и получилось выиграть медаль. Это невероятно. Я наслаждалась каждым моментом гонки сегодня. Как я отпраздную? Встречусь с мамой и съем торт», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

Кузьмина впервые выиграла золото ЧМ, Юрлова-Перхт — восьмая в спринте