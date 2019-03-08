Кузьмина: мне тяжело говорить из-за проблем с горлом

Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Для трёхкратной олимпийской чемпионки, сестры Антона Шипулина, это первое золото чемпионата мира в карьере.

«К сожалению, мне тяжело говорить из-за проблем с горлом. Я хотела стать чемпионкой мира очень сильно, после Олимпиады это было моей главной целью. Извините, сказать что-то больше мне сложно физически», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее Кузьмина дважды становилась призёром чемпионатов мира: брала серебро в масс-старте в 2009 году и бронзу — в спринте в 2011 году.