Дальмайер: вчера я простудилась и даже думала не бежать в спринте

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала итоги спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Не допустив ни единого промаха, она завершила гонку с третьим временем, уступив менее 13 секунд Анастасии Кузьминой из Словакии. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место.



«Это особенный день. Вчера я простудилась и даже думала не бежать сегодня, но утром здоровье вернулось, и я очень счастлива завоевать очередную медаль. Чувствую себя так, как будто выиграла золото», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Ранее свой комментарий по завершившейся гонке дала её победительница. Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

Кузьмина впервые выиграла золото ЧМ, Юрлова-Перхт — восьмая в спринте