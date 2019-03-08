Юрлова-Перхт: промах на «стойке» — это моя ошибка

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сожалеет, что единственный промах в стрельбе из положения стоя помешал ей попасть в «цветы», а, возможно, и завоевать медаль чемпионата мира в спринте. Юрлова стала восьмой, уступив победившей Анастасии Кузьминой 31,4 секунды.

«Я сегодня переживала за ход в начале гонки, потому что с самого утра было дискомфортное состояние. Казалось, что ноги неподнимаемые после вчерашней гонки, но в целом по трассе была удовлетворена ходом и хотела бы поблагодарить нашу сервис-бригаду, потому что лыжи работали отлично и с кем бы ни садилась на спуск, всех накатывала.

Могла ли попасть в «цветы» без промаха? Да, промах — это моя ошибка, рано обработала, поэтому допустила первым же выстрелом промах на «стойке», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».