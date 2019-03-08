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Старых: отстала на две минуты от лидера? То, на что готова сейчас

Старых: отстала на две минуты от лидера? То, на что готова сейчас
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Ирина Старых после финиша спринтерской гонки на 7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) пожаловалась на плохое состояние трассы. Старых, забежав на один штрафной круг, показала 44-й результат, отстав от лидера, Анастасии Кузьминой из Словакии, более чем на две минуты. Результат Старых — худший среди биатлонисток национальной команды.

«Трасса в ужасном состоянии: всё криво-косо, ничего не укатано. Думаю, что на чемпионат мира можно трассу и получше делать. Вчера были такие же замечания со стороны тренеров и спортсменов, что трассу могли бы лучше приготовить.

Отставание на две минуты от лидера ногами чем объясняю? Своим состоянием. То, на что готова сейчас», — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

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