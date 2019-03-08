Первая победа Кузьминой на ЧМ и обидный промах Юрловой — в видеообзоре спринта

Представляем видеообзор женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Свою первую в карьере золотую медаль чемпионата мира завоевала трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Несмотря на один промах, Кузьмина ходом по трассе опередила безошибочно стрелявших призёров – норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд и немку Лауру Дальмайер.

Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, допустившая один промах на двух огневых рубежах. Именно штрафной круг помешал россиянке бороться за место на пьедестале почёта. Точную стрельбу на двух огневых рубежах показала Евгения Павлова, занявшая 24-е место. Три промаха отодвинули Светлану Миронову на 31-ю позицию, а Ирина Старых с одним промахом отстала от лидера более чем на 2 минуты и стала 44-й.

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