Гараничев первым из россиян стартует в спринте на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Стал известен стартовый протокол мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами, которая состоится на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) 9 марта.

Первым из российских биатлонистов под четвёртым стартовым номером на дистанцию уйдёт Евгений Гараничев. Александр Логинов получил 36-й нагрудный номер, Матвей Елисеев — 60-й, Дмитрий Малышко — 77-й.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё стартует 28-м, его старший брат Тарьей — девятым, швед Себастиан Самуэльссон — 33-м, француз Мартен Фуркад — 57-м

Гонка начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки.

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.