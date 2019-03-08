Щербакова: я впервые на ЧМ среди юниоров, поэтому немного нервничала

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Загребе (Хорватия). Чемпионка России среди взрослых 14-летняя Щербакова захватила лидерство, на 0,37 балла опережая защищающую титул подругу по команде Александру Трусову.

«Я довольна своим выступлением. Сделала все прыжки, как и планировалось, но у меня всё еще есть возможность для улучшения катания, впереди у меня достаточно много работы.

Для меня это первый чемпионат мира среди юниоров, поэтому я немного нервничала. В конце концов, это самые главные в сезоне соревнования для меня. В произвольной программе я планирую исполнить четверной прыжок. Я много тренировалась и готовилась, а теперь пришло время показать, на что я способна», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ISU.