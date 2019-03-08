Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

«Принцесса льда в хиджабе» покорила болельщиков на Универсиаде

Фото: РИА Новости
«Принцесса льда в хиджабе» покорила болельщиков на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Единственная в мире фигуристка в хиджабе Захра Лари, представляющая ОАЭ, неудачно выступила в короткой программе на зимней Универсиаде в Красноярске. Захра упала с двойного акселя, с помаркой исполнила тройной сальхов и смогла сделать только несложный каскад из двойного и одинарного тулупов. За своё выступление Лари получила от судей 24,90 балла и не сумела квалифицироваться в произвольную программу, заняв 29-е место. Несмотря на это, «принцесса льда», как называют Захру, получила горячую поддержку болельщиков.

Технику Лари арбитры оценили в 10,94 балла, а за компоненты фигуристка получила 14,96, один балл был вычтен за падение. Пропуском для участия в произвольной программе была оценка 34,01.

Захра занимается фигурным катанием с 12 лет, тренирует её бывшая фигуристка из России Александра Иевлева.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент