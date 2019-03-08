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Таиланд отказался от участия в соревнованиях по тяжёлой атлетике на ОИ-2020

Таиланд отказался от участия в соревнованиях по тяжёлой атлетике на ОИ-2020
Другие / Прочие виды спорта

Федерация тяжёлой атлетики Таиланда объявила об отказе от участия в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Олимпиаде-2020 в Токио из-за большого количества допинг-скандалов в спорте, сообщает AP. За последние месяцы положительные допинг-пробы сдали восемь тайских тяжелоатлетов.

Ранее стало известно, что по аналогичной причине тайская федерация тяжёлой атлетики (TAWA) не станет заявлять своих спортсменов на любые соревнования под эгидой Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Напомним, тяжёлая атлетика может быть навсегда исключена из программы Олимпийских игр. В конце 2017 года МОК выдвинул ряд требований, соблюдая которые IWF сохранит своё место на Олимпиаде. Невзирая на то что, по словам президента Международной федерации тяжёлой атлетики, все выдвинутые требования были выполнены, вопрос об их участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже остаётся открытым.

МОК рассмотрит вопрос сохранения тяжёлой атлетики в программе Олимпийских игр
Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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