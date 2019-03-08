Колоритная бразильская фигуристка выступила в Красноярске

Бразильская фигуристка Анна Карла Деконтигнис повторила «достижение» своего соотечественника Лаерте Руана де Оливейра де Лимы, заняв последнее место в короткой программе на зимней Универсиаде в Красноярске с рекордно низким результатом. 18-летняя Анна Карла со значительными помарками исполнила все заявленные несложные прыжки (одинарный аксель и три прыжка в два оборота) и упала при исполнении вращения.

За технику бразильянка получила от судей 1,97 балла, что на 0,26 превышает результат де Лимы. А вот компоненты фигуристки, катание которой совершенно не совпадало с музыкальным ритмом, судьи оценили в 7,24 балла. В сумме Деконтигнис набрала 8,21 балла (де Лима — 12,41). От предпоследнего места бразильянку отделили 9 баллов.