Скелетонист Трегубов взял серебро чемпионата мира в Канаде

Скелетонист из Латвии Мартинс Дукурс в шестой раз стал чемпионом мира, выиграв соревнования в Уистлере (Канада). Второе место по сумме четырёх попыток занял россиянин Никита Трегубов, уступивший победителю 0,51 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Юн Сун Бин из Южной Кореи.

Действующий обладатель Кубка мира россиянин Александр Третьяков замкнул шестёрку сильнейших, уступив лидеру 1,13 секунды. Подняться выше Александру помешала неудача в третьей попытке, по итогам которой он показал только 11-е время.

Ещё один российский участник, Владислав Марченков, по итогам трёх попыток стал 24-м и не отобрался в финальную попытку, которую выполняли 20 участников.

Скелетон. Чемпионат мира. Уистлер, Канада

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 3.28,11.

2. Никита Трегубов (Россия) – отставание 0,51.

3. Юн Сун Бин (Южная Корея) — +0,88…

6. Александр Третьяков (Россия) — +1,13.