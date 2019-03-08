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Трусова: в произвольной хочу откататься чисто, выполнив четверные прыжки

Трусова: в произвольной хочу откататься чисто, выполнив четверные прыжки
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Загребе (Хорватия). Защищающая титул 14-летняя Трусова 0,37 балла уступила подруге по команде Анне Щербаковой.

«Я поменяла каскад на тройной лутц — тройной тулуп из-за падения на чемпионате России среди юниоров, а разница в очках между прежним каскадом и этим невелика.

С одной стороны, мне сложнее соревноваться во втором чемпионате мире среди юниоров, потому что я защищаю титул и испытываю некоторое давление, но с другой стороны, это легче, потому что я была здесь раньше и знаю, что происходит. В произвольной программе я хочу откататься чисто, выполнив четверные прыжки», — приводит слова Трусовой пресс-служба ISU.

Золото? Дайте два! Трусова и Щербакова разрывают всех на чемпионате мира
Если это репетиция чемпионата мира 2020, то за всех этих Загитовых, Медведевых и Кихир становится страшно, больно и даже обидно.
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