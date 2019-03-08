Губерниев — о золоте Кузьминой в спринте: голос потеряла, заболела, но выиграла

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил выступающую за Словакию трёхкратную олимпийскую чемпионку Анастасию Кузьмину с первой в карьере победой на чемпионате.

«Вот это уровень! Это победа! Голос потеряла, заболела, но выиграла. Впервые чемпионка мира Анастасия Кузьмина, молодец! Первая медаль первенства планеты была 10 лет назад. Просто богиня!

Но и россиянки неплохо. Екатерина Юрлова-Перхт будет бороться в пасьюте, ход хороший, важна стрельба. Светлана Миронова, вперёд! Евгения Павлова, не унывать!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Ранее Кузьмина дважды становилась призёром чемпионатов мира: брала серебро в масс-старте в 2009 году и бронзу в спринте в 2011 году.