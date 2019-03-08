Туктамышева возьмёт интервью у футболистов «Зенита»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила, что собирается взять интервью у футболистов «Зенита» и попросила болельщиков присылать вопросы.

«Всех прекрасных девушек с праздником! К 8 марта мы вместе с «Зенитом» решили сделать интересную коллаборацию. Придумывайте свои вопросы, абсолютно любые: смешные, провокационные, серьёзные, на что хватит вашей фантазии. Затем напишите их здесь в комментариях, а я на следующей неделе поеду на базу «Зенита» и задам самые популярные из них футболистам. Уверена, из этого получится что-то очень интересное», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Туктамышева решением исполкома ФФККР не вошла в состав сборной России на чемпионат мира в Японии.