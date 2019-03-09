Фигурист Савосин стал серебряным призёром ЧМ среди юниоров

Российский фигурист Роман Савосин стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Загребе (Хорватия). Савосин, занимавший только шестое место после короткой программы, выиграл произвольный прокат и по сумме двух выступлений всего 1 бал уступил американцу Томоки Хиваташи. Третье место занял итальянец Даниэль Грассль.

Ещё один россиянин Артур Даниелян поднялся с 9-го места после короткой программы на четвёртое итоговое. Шедший четвёртым после первого дня соревнований Пётр Гуменник неудачно выступил в произвольной программе и в итоге замкнул десятку сильнейших.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия

Юноши

1. Томоки Хиваташи (США) – 230,32.

2. Роман Савосин (Россия) – 229,26.

3. Даниэль Грассль (Италия) – 224,67.

4. Артур Даниелян (Россия) – 220,68…

10. Пётр Гуменник (Россия) – 212,14.