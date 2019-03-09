Российские биатлонисты поздравили партнёрш по сборной с 8 Марта

После женской спринтерской гонки на 7,5 км биатлонисты, тренерский штаб сборной России и президент Союза биатлонистов Владимир Драчёв, приехавший Эстерсунд (Швеция) на чемпионат мира, поздравили спортсменок национальной команды с Международным женским днём.

«Мы вас сильно любим, бережём и желаем вам только хорошего, побольше вам цветов в жизни, ярких эмоций и улыбок», — сказал от всей команды Александр Поварницын.

Видео доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

В спринтерской гонке лучший результат среди россиянок (восьмое место) показала Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова стала 24-й, Светлана Миронова – 31-й, а Ирина Старых – 44-й.

Ранее в смешанной эстафете сборная России заняла четвёртое место.