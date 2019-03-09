Муж Коукаловой: самому интересно, что решит Габи, с ней не соскучишься

Чешский бадминтонист Пётр Коукал, завершивший карьеру после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, намерен выступить на предстоящем Гран-при Пльзеня. В связи с возвращением в спорт Коукал поделился мнением о возможном возвращении в биатлон своей жены, двукратной чемпионки мира Габриэлы Коукаловой.

«Я даже не пытаюсь вернуться в сборную или к профессиональной карьере. Я всего лишь возвращаюсь в спорт, в котором провёл всю свою жизнь на 200 процентов.

Габи сделать это было бы намного сложнее, ведь она не может вернуться на конкретный турнир, как я, и сосредоточиться только на нём. Кроме того, бадминтон нельзя сравнивать с биатлоном. Да мой вид спорта энергозатратен, но всё же это игра, в которой опыт и тактика играют значительную роль. Поэтому мне самому любопытно, какое решение примет Габи, с ней не соскучишься», — приводит слова Коукала iSport.cz.