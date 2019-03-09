Российские фигуристы – бронзовые призёры в синхронном катании

Российская команда «Татарстан» заняла третье место в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске. Коллектив набрал 218,22 балла.

Золото у финской команды Team Unique (228,79). Серебро в активе другого финского коллектива — Marigold Ice Unity (224,97). На четвёртом месте расположилась российская команда Dream Team (119,32).

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 80 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.