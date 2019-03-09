Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские фигуристы – бронзовые призёры в синхронном катании

Российские фигуристы – бронзовые призёры в синхронном катании
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская команда «Татарстан» заняла третье место в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске. Коллектив набрал 218,22 балла.

Золото у финской команды Team Unique (228,79). Серебро в активе другого финского коллектива — Marigold Ice Unity (224,97). На четвёртом месте расположилась российская команда Dream Team (119,32).

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 80 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде
Универсиада-2019. Синхронное катание. Произвольная программа
09 марта 2019 года, суббота. 06:45 МСК
1
Финляндия
228.79
2
Финляндия
224.97
3
Россия
218.22
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент