Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Универсиада. Женское одиночное катание. Трансляция произвольной программы

Универсиада. Женское одиночное катание. Трансляция произвольной программы
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сегодня, 9 марта, на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в рамках личных соревнований по фигурному катанию у женщин состоится произвольная программа.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Россию представят Станислава Константинова и Мария Сотскова. Константинова — 2-я после короткой программы Сотскова — 7-я

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей.
Сегодня женская сборная России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой выиграла эстафету 3х5 км. Также команда «Татарстан» заняла третье место в синхронном катании.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Константинова — 2-я после короткой программы на Универсиаде, Сотскова — 7-я
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент