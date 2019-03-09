Универсиада. Женское одиночное катание. Трансляция произвольной программы

Сегодня, 9 марта, на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в рамках личных соревнований по фигурному катанию у женщин состоится произвольная программа.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Россию представят Станислава Константинова и Мария Сотскова. Константинова — 2-я после короткой программы Сотскова — 7-я

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей.

Сегодня женская сборная России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой выиграла эстафету 3х5 км. Также команда «Татарстан» заняла третье место в синхронном катании.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.