Сборная России по горнолыжному спорту взяла серебро на Универсиаде-2019

Сборная России по горнолыжному спорту взяла серебро в параллельной командной гонке на Универсиаде-2019 в Красноярске.



В финале сборная в составе Софьи Крохиной, Дениса Воробьёва, Екатерины Ткаченко и Никиты Алёхина со счётом 1:3 проиграла команде Австрии. Бронза — у сборной Швеции, победившей команду Чехии со счётом 3:1.



В медальном зачёте Универсиады сборная России уверенно занимает первое место. На счету команды 82 медали — 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает сборная Южной Кореи (6-3-4), третье — у сборной Австрии (3-1-0).

На Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.