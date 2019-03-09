Васильев: непонятно, зачем везти на чемпионат мира не готовых людей

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении женской сборной России в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 8-е место.

«Выступление команды в целом было не очень, а Катя Юрлова, в принципе, молодец, хоть и восьмой пришла. Но счастье было совсем рядом. Если бы не допустила один промах, была бы второй. Это было бы счастье для всей нашей страны и для неё в первую очередь.



Почему Ирина Старых не была готова бежать? Этот вопрос нужно задавать тренерскому штабу. Мне вообще непонятно, зачем везти на чемпионат мира неготовых людей.



Команда формировалась по спортивному принципу. Те, кто поехал в Эстерсунд, — лучшие. В этом смысле все справедливо. Другое дело, что общий уровень подготовленности наших спортсменок настолько низкий, что просто диву даёшься. Та же Павлова проигрывает больше минуты, не допустив ни одного промаха. Я вообще не понимаю, как можно в таком состоянии приезжать на чемпионат мира. Или, может быть, на сборе в Санкт-Петербурге они что-то делали не так», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».