Привалов: Шипулин не добрал титулов, он мог выступать и выступать

Двукратный призёр Олимпийских игр заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов поделился мнением относительно решения Антона Шипулина завершить карьеру.



«Шипулин ни разу не становился чемпионом мира на индивидуальных дистанциях, олимпийское золото у него тоже в эстафете, когда норвежцы в Сочи «застрелились» на последнем рубеже, а немцы были никакие. Победителей не судят, страна была довольна, но титулов Шипулин не добрал, на мой взгляд. Шипулин, считаю, мог выступать и выступать. Я тоже не добегал в своё время, ушёл в 33», — цитирует Привалова «Матч ТВ».



Напомним, в декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении карьеры, а в январе принял решение участвовать в выборах в Государственную думу в случае победы во внутрипартийных выборах «Единой России».

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