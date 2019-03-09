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Россия установила новый рекорд по числу золотых медалей на зимней Универсиаде

Фото: РИА Новости
Россия установила новый рекорд по числу золотых медалей на зимней Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде.

Сегодня биатлонисты Александр Дедюхин и Валерия Васнецова заняли первое место в одиночной смешанной эстафете на соревнованиях в Красноярске. Это золото стало для России 30-м на Универсиаде-2019. Российская сборная побила собственный рекорд — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсмены завоевали 29 золотых наград, к которым прибавили 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.

На данный момент в активе сборной России 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды на Универсиаде-2019. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), третье — Австрия (3-1-0).

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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