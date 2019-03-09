Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 9 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Старт будет дан в 18:30 по московскому времени.



Первым из российских биатлонистов под четвёртым стартовым номером на дистанцию уйдёт Евгений Гараничев. Александр Логинов получил 36-й нагрудный номер, Матвей Елисеев — 60-й, Дмитрий Малышко — 77-й.



Лидер Кубка мира Йоханнес Бё стартует 28-м, его старший брат Тарьей — девятым, швед Себастиан Самуэльссон — 33-м, француз Мартен Фуркад — 57-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.



Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.