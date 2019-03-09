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Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Эстерсунде
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Сегодня, 9 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Старт будет дан в 18:30 по московскому времени.

Первым из российских биатлонистов под четвёртым стартовым номером на дистанцию уйдёт Евгений Гараничев. Александр Логинов получил 36-й нагрудный номер, Матвей Елисеев — 60-й, Дмитрий Малышко — 77-й.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё стартует 28-м, его старший брат Тарьей — девятым, швед Себастиан Самуэльссон — 33-м, француз Мартен Фуркад — 57-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.

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