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Васнецова: были очень тяжёлые погодные условия

Васнецова: были очень тяжёлые погодные условия
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская биатлонистка Валерия Васнецова отметила, что одиночная смешанная эстафета на Универсиаде-2019 в Красноярске прошла в сложных погодных условиях.

Васнецова и Александр Дедюхин выиграли золотую медаль, преодолев дистанцию за 42 минуты 53,4 секунды.

«Наконец-то медаль. Были очень тяжёлые погодные условия, нам говорили, что на официальной тренировке до нас людей накрывало ковриками, был сильный ветер. По тактике, нужно было стрелять за кем-то, не на первый щит, на втором и третьем стрелять было легче, так ветер меньше попадает. Но получилось то, что получилось. Рада, что выиграли. По трассе чувствовала себя хорошо, рада, что не зашла на дополнительный круг после последней стрельбы. Дальше станет легче, золотая медаль дает дополнительный стимул», — цитирует Васнецову «Матч ТВ».

Эта золотая медаль стала 30-й для сборной России на Универсиаде в Красноярске.

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