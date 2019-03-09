Привалов: на ЧМ Логинов и Елисеев поборются за медали при удачной стрельбе

Тренер Александр Привалов предположил, что сборной России будет очень сложно бороться за награды на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), который завершится 17 марта.

«Очень трудный будет чемпионат мира. В 1970-м, помню, мы там завоевали в двух видах программы, то есть в двух гонках, два золота и бронзу. Тихонов стал в «индивидуалке» первым, Маматов — третьим плюс победа в эстафете. Если сейчас выиграем столько же медалей во всех 12 гонках, будет считаться прорывом. Но сомневаюсь. Нам бы таких соперников, как на Универсиаде, — другое дело. Только в Швецию приедут не они. Логинов с Елисеевым могут бороться за медали при удачной стрельбе плюс эстафеты, возможно. У девушек ситуация гораздо сложнее: высочайшая конкуренция, а ногами никто не бежит», — приводит слова Привалова «Матч ТВ».